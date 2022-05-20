TÜGVA temsilcisi belediyede daire başkanı oldu

Kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı görevini yürüten ve genel sekreter yardımcısı Ercan Bircan ile yaşadığı husumetten dolayı şantaj ve tehdide maruz kalan Mehmet Kesen'in yerine TÜGVA Diyarbakır İl Temsilcisi Ömer Buğday'ın atandığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Bircan belediyede işçi olan Ramazan Ekmedi'yle anlaşıp telefonla arattığı Mehmet Kesen'e “Elimde görüntülerin var” diyerek şantajda bulunmuş karşılığında da bir miktar para almıştı. Bu durum tekrarlanınca Kesen polise şikayetçi olmuş, Ercan Bircan ile Ramazan Ekmedi tutuklanmıştı. Bunun üzerine Vali Münir Karaloğlu, makamına gelen Mehmet Kesen'le görüşmeyi kabul etmeyip istifasını istemişti. Kesen de görevini bırakarak önceki görev yeri olan Kocaeli Belediyesine geçen hafta geri dönmüştü.

Geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle merkeze çekilen Vali Münir Karaloğlu'nun, merkeze çekilmeden üç gün önce Kesen'den boşalan daire başkanlığı görevine TÜGVA Diyarbakır İl Temsilcisi Ömer Buğday'ı atadığı ortaya çıktı. Buğday, geçen yıl TÜGVA İl Temsilciliğine atanmıştı.

Diyarbakıkır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı görevine atanan Buğday, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"20 yıldır farklı STK'larda görev yapıyorum. Gençlik çalışmaları yürüterek bugüne kadar gençlere faydalı olmak için çalıştım. Bu göreve TÜGVA il temsilcisi olduğum için değil, yaptığım faydalı çalışmaların fark edilmesi neticesinde atandım. Ben bu görevi kabul etmiyordum, vakıf işi gönüllülük işidir."