'TÜGVA kaç kişiyi torpille işe soktu, vakıf paralel yapı mı? önergesine 'kişisel' yanıtı

Ordu, yargı, emniyet birimleri ve kamunun birçok önemli kurumuna yerleştirilmek üzere torpil listeleri hazırladığı ortaya çıkan TÜGVA’yla ilgili CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in verdiği önerge, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilmedi. İade yazısında “Kişisel görüş belirtildiğini” öne süren Meclis Başkanı Şentop’a yanıt verdi.

CHP’li Antmen yanıtında “Mustafa Şentop önergemi ‘kişisel görüş’ belirttiğim iddiasıyla bana iade etti. Asıl TÜGVA Eğitim Merkezi resmi eğitimcisi olan sayın Mustafa Şentop’un bu hareketi kişiseldir. Eğitimcisi olduğu kurumu koruma ve kollama gayretindedir. Mustafa Şentop görevini tarafsız yapmak istiyorsa ya gitsin TÜGVA’dan istifa etsin ya da TÜGVA’dan vazgeçemiyorsa Meclis Başkanlığından istifa etsin” ifadelerini kullandı.

Önerge sahibi CHP’Li Antmen soru önergesinde TÜGVA’nın devlet içerisinde paralel bir yapı içerisinde olup olmadığını sorduğunu belirterek “Ortada çok büyük bir skandal var. TÜGVA yani Türkiye Gençlik Vakfı adıyla faaliyet gösteren bu vakıf bizzat sarayın talimatı ve korumasıyla hareket ediyor. Bugüne kadar milyonlarca dolarlık bağış ve hibe almış. Kamuya yerleştirilmek üzere listeler hazırlamış. FETÖ ne yapıyorsa TÜGVA da benzerini yapıyor. Bunu sormayacak mıyız? Meclis başkanı bu skandal ve tehlike karşısında harekete geçeceğine verilen soru önergelerini engelleyerek TÜGVA’yı korumak istiyor. Çünkü kendisi de bir TÜGVA eğitimcisi. TÜGVA denen paralel yapılanmayı araştırması gereken Meclisin başının TÜGVA’lı olması da ancak bu saray iktidarına nasip olurdu. Bir de TÜGVA’nın Mustafa Şentop ile ilgili sayfasında ‘şirket’ olarak TBMM gösterilmiş. Bunlar gerçekten ülke demokrasisi açısından utanç verici hadiseler. Hem TÜGVA hem Şentop Gazi Meclisi, yani TBMM’yi şirketleri olarak görüyor” dedi.

Antmen’in iade edilen önergesinde yer alan sorular şunlar;