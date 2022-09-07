TÜGVA çocuklara tekbir getirterek yürüyüş düzenledi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır’da “Yaz Okulu Projesi Kapanış Programı” kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.
Dağkapı Meydanı’ndan Fatihpaşa Camisi’ne kadar yapılan yürüyüşe takke takılan çocuklara sık sık tekbir getirtildi. Yürüyüşün ardından Fatihpaşa Camisi’nde namaz kılındı.
'120 bin öğrenci eğitimlere katıldı'
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Türkiye genelinde düzenledikleri yaz okulu projesi kapsamında 120 bin öğrencinin, Diyarbakır’da 5 bin öğrencinin eğitimlere katıldığını söyledi.