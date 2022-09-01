TÜGVA ve TÜRGEV'e hibe adı altında döviz desteği

Türkiye’de milyonlarca genç temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekerken iktidara yakın gençlik vakıfları dövize boğuldu. AKP’nin büyükşehirleri kaybetmesinin ardından kaynak arayışına giren iktidara yakın vakıflara, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı'ndan "hibe" sağlandı.

2022 Erasmus Projeleri kapsamında TÜGVA ve TÜRGEV'e milyonlarca liralık hibe verildi. İktidar ve iktidar partili belediyelerce sağlanan ayrıcalıklarla gündeme gelen Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA), “2022 Yılı R1 Dönemi Erasmus + Gençlik Proje” kapsamında hibe verildi. Türkiye Ulusal Ajansı’ndan 2020 ve 2021 yıllarında toplam 272 bin 487 avro hibe alan TÜRGEV, 16 kuruluş içinde en fazla tutarda hibe alan üçüncü kuruluş oldu.

TÜRGEV üçüncü sırada

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye Ulusal Ajansı (TUA), 2022 yılının R1 dönemine yönelik gençlik proje başvuru sonuçlarını açıkladı. Ajansın verilerine göre, toplam 16 kuruluş hibeden yararlandırıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 119 bin 800 avro ile hibe alan kuruluşlar listesinin tepesinde yer alırken Yaygın Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği’nin aldığı hibe tutarı 108 bin 110 avro oldu. Listenin üçüncü sırasına ise Fatmanur Altun, Esra Albayrak ve Mevlüt Uysal’ın yönetiminde yer aldığı TÜRGEV yerleşti. TÜRGEV’e, azami 101 bin 60 avro hibe desteği verildi.

TÜRGEV’in yanı sıra Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA da TUA’dan hibe desteği sağlanan kuruluşlar arasında yer aldı. Türkiye Gençlik Vakfı’na, ajansa sunduğu proje karşılığında azami 60 bin 568 avro destek verilmesi kararlaştırıldı.

2022 yılı R1 döneminde 108 bin 110 Euro hibe alan TÜRGEV’in, 2020 ve 2021 yıllarında aldığı hibelerin toplamı da 272 bin 487 olarak kaydedildi. Vakfın 2020 ve 2022 yıllarını da kapsayan üç yılda aldığı hibe desteği toplamı ise 380 bin 597 avroya ulaştı.