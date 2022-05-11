'TÜGVA belgeleri'nde tahliye

TÜGVA belgelerini sızdırdıkları gerekçesiyle yargılanan tutuklu Ramazan Aydoğdu ve Cihan Yücel'in yargılanmasına 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre duruşmada bilirkişi raporunun sunulması talep edilirken savcı bir kez daha tutuklu bulunan Ramazan Aydoğdu'nun tutukluluğunun devam etmesini talep etti.

Davada tutuklu bulunan Aydoğdu, ifadesinde “Cihan Yücel ile hiçbir bağım yok. Başıma bir şey gelirse sorumlusu TÜGVA’dır” dedi.

Mahkeme heyeti ise Cihan Yücel hakkındaki yakalama kararının beklenmesine karar verirken, Aydoğdu'nun tahliye edilmesini kararlaştırdı. Bir sonraki duruşma 24 Haziran'da görülecek.