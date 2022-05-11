Erdoğan: 'Bu seçim Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu seçim AK Parti için değil, Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, "Bu seçim AK Parti için değil, Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her seçim önemlidir. 2002 Kasım seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıydı, vesayetle mücadelemizde yeni bir safhaya geçmemizi sağlamıştı. 2011 seçimleri eser ve hizmet siyasetimizi zirveye taşımıştı. 2018 seçimleri, darbe teşebbüsünün ve yeni yönetim sistemimizin ardından girdiğimiz ilk imtihandı.

Bu seçimlere küresel krizlerin, dünyadaki yönetim ve ekonomik sistemi kökünden sarstığı bir dönemde giriyoruz. Vesayet düzeniyle ve darbe heveslileriyle mücadele ederek milli iradenin üstünlüğünü tartışmasız şekilde tesis ettik.

Kendi güvenliği ile kendi yönetimi ile kendi ekonomisiyle ilgili kararların başka yerlerde verildiği Türkiye’yi, bölgesindeki tüm mazlumların umudu bir ülke haline getirdik. Tüm bu emeklerin, tüm mücadelelerin, tüm altyapının asıl meyvesini toplayacağımız. 2023 seçimlerinin öncekilerden farkı buradan geliyor.

Bu seçim AK Parti için değil, Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir."

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu muhalefet adına yeni ve daha iddialı hedef ortaya koydu ülkeye eser ve hizmet vermeye değil kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi. Bu zatın söylediklerinin yarısı yalan, yanlış. Mesela dün Meclis'te çıkmış Tayyip Erdoğan Suriye meselesini Birleşmiş Milletler'de hiç gündeme getirdi mi diye soruyor. Eline diline dursun. Defaatle... Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Çıkmış Tayyip Erdoğan bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı diyor. Belki yüzlerce binlerce görüşme yaptığımızdan haberi yok. Bu adamın neyden haberi var ki?

Bu zatın kavga etmeye geliyorum sözü ya bana katılın ya önümden çekilin meydan okumasını farklı bir yere koyuyorum. Siyasette mücadele anlamında kavga vardır bizim 40 yılı aşan siyasi hayatımız bununla geçti. Ürkek korkak pısırık zavallı birisidir."

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