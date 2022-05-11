Erdoğan: 'Bu seçim Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, "Bu seçim AK Parti için değil, Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Her seçim önemlidir. 2002 Kasım seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıydı, vesayetle mücadelemizde yeni bir safhaya geçmemizi sağlamıştı. 2011 seçimleri eser ve hizmet siyasetimizi zirveye taşımıştı. 2018 seçimleri, darbe teşebbüsünün ve yeni yönetim sistemimizin ardından girdiğimiz ilk imtihandı.
Bu seçimlere küresel krizlerin, dünyadaki yönetim ve ekonomik sistemi kökünden sarstığı bir dönemde giriyoruz. Vesayet düzeniyle ve darbe heveslileriyle mücadele ederek milli iradenin üstünlüğünü tartışmasız şekilde tesis ettik.
Kendi güvenliği ile kendi yönetimi ile kendi ekonomisiyle ilgili kararların başka yerlerde verildiği Türkiye’yi, bölgesindeki tüm mazlumların umudu bir ülke haline getirdik. Tüm bu emeklerin, tüm mücadelelerin, tüm altyapının asıl meyvesini toplayacağımız. 2023 seçimlerinin öncekilerden farkı buradan geliyor.
Bu seçim AK Parti için değil, Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir."
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: