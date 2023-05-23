Tuğrul Türkeş'ten 28 Mayıs yorumu: Katılım düşük olursa şansı artar...

AKP milletvekili Tuğrul Türkeş, 28 Mayıs seçimlerine ilişkin 'Katılım düşük olursa Tayyip Bey'in şansı artar' dedi.

Haber Merkezi

AKP milletvekili Tuğrul Türkeş, 28 Mayıs seçimlerine ilişkin Halktv'den İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulundu.

“İnsanların sandığa gitmesi önemlidir. Demokrasi bunu gerektirir. Bakalım hangi tarafın tabanı daha çok sandığa gidecek. Katılım düşük olursa Tayyip Bey'in şansı artar" diyen Türkeş, "Onun tabanı daha disiplinlidir. Kemal bey biraz yalnız kalmış gibi. Babacan, Davutoğlu, Akşener asılacaklar mı? Seçimden hemen sonra kendi grup fotoğraflarına baktım da… Bu bi gevşemedir" ifadesini kullandı.

Haber

Sıra dışı Sinan Oğan portresi: SOCAR’ın Türkçü mutemedi