Tuğrul Keskin THTM'yi anlattı: Çare cumhuriyeti sosyalizmle taçlandırılmaktır

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıktı.

Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişileri bir araya getiren meclise şimdiden çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi dahil oldu.

Oluşum, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) girişimiyle yola koyuldu. İlk destekçilerinden biri de, şair Tuğrul Keskin oldu.

Keskin, THTM’nin parçası olmaya nasıl karar verdiğine dair sorumuza içi boşaltılan cumhuriyet değerlerini ve kazanımlarını hatırlatarak yanıt veriyor.

''Katıldım, çünkü bir arada durmak ve durduğumuz mecraları genişletmek dışında bir çözüm bulamıyorum. Ülkem boğuluyor! Karanlık ve yeteneksiz bir güruh elinde ülkem bütün anlamlarıyla boğuluyor. Kamunun ve sektörlerin her köşe başında bir harami, akıl almaz hilelerle ülkemin bütün kaynaklarına çökmüşler. 100 yıl önce emperyalizme karşı verdiği eşsiz savaş sonucunda kurulmuş Cumhuriyet’in bütün damarlarına doluşmuşlar ve Cumhuriyet’in bütün damarlarından iri akıtıyorlar.

Halk Temsilcileri Meclisi'ne veya benzer bir kolektife katılmak dışında çare göremeyen Keskin, ''Çare örgüttür, örgütlenmektir ve bu alçak düzeni yerle bir etmektir! Ve 100 yıllık cumhuriyeti yeniden kamucu bir alana taşımak, sosyalizmle taçlandırmaktır! Gördüğüm tek çözüm bu olduğu için THTM’ne katıldım'' diyor.

Düzen siyasetinin geldiği noktayı karanlık bir tablo olarak betimleyen Keskin, devrimcilerin bir arada bulunmasının önemine şu sözlerle dikkat çekiyor:

''Pragmatist Türkiye siyasetinin önü neredeyse bir bütün olarak tıkalıdır. Hem muhafazakâr sağ siyaset, hem de solda olduğunu söyleyen siyasi kurumlar açısından bu böyledir. Ama Türkiye halkı çözüm bekliyor, milyonlarca aç çözüm bekliyor ve bu liberal, hepsi birbirinin aynısı siyaset unsurlarıyla da bir şey olacağı yok. Geçtiğimiz 100 yılda Cumhuriyet’in bütün devrimci değerlerinden ödün verildi. Bu ödünü yalnızca Cumhuriyet düşmanı sağ siyasiler vermedi, Cumhuriyeti kuran partinin şimdiye kadarki kadroları da ‘dine ve sağa açılım’ yanlışıyla aynı ödünü verdiler ve Cumhuriyetimizi kanlar içinde bıraktılar. ‘Bu ahval ve şerait içinde’ pek çok kesimden bilinçli devrimci aydının, sanatçının, proleterin bir araya gelmesi, devrimci kamucu siyaset üretmesi son derece değerlidir.''

Çarenin devrimci bir cumhuriyetten geçtiğini yineleyen Keskin, THTM'nin önündeki görevlere işaret ediyor: ''Ve bu üretilen siyaseti ve karanlıktan çıkış yol ve yöntemlerini eğer bu halka açıklıkla, düzgünce anlatabilirsek; halk bizlerle yürür, halk aydınıyla yürür. Çünkü geniş yığınların başkaca da çaresi kalmamıştır, geniş yığınlar naçardır ve çözüm bekliyorlar. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’ne katılan onlarca kalbi halkından ve ülkesinden yana aydın, sanatçı, emekçi bu çıkış yolunu bulacak ve bu çıkış yolu; 100 yıl önce kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin devrimci cumhuriyete evriliş yolu olacaktır. Türkiye siyaseti ya bu çıkış yolunu bulacak, ya da topluca mahvolacaktır, bunun başkaca da yolu kalmamıştır! Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin önündeki görev bu denli zorludur ve bu zorlu sürecin aydınlık mecralara açılacağına olan derin inancımla, zorlu yolun bilinciyle…''