TTK'den 'Sayıştay raporu' haberlerine 'dezenformasyon' yanıtı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasının ardından "Sayıştay raporu"na işaret eden haberlerle ilgili bir açıklama yaparak haberlerin "dezenformasyon içerdiğini" ileri sürdü.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında en az 28 işçinin yaşamını yitirdiği patlama sonrasında Sayıştay'ın 2 yıl önce sözkonusu maden ocağıyla ilgili yayımladığı rapor gündeme gelmişti. 2020 Ekim tarihli raporda patlamanın yaşandığı -300'e ilişkin grizu patlaması uyarısı yapıldığı görülmüştü.

Raporda "2019 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği -300 metre olmuştur. Bu derinleşme, ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Bu nedenle müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra 'Kurum Degaj Yönergesi' hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü sözkonusu raporla ilgili haberler üzerine bir basın açıklaması yaparak haberlerin "dezenformasyon içerdiğini" ileri sürdü.

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde kömürün içerisinde yer alan metan gazı, 'Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir.

Öte yandan Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır.

Ayrıca yine bir başka haberde;

Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığı’na atanan Sayın İbrahim Özkarcı, atanmasını müteakip kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Sayın Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir.

TTK Amasra Müessesesi’nde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır."