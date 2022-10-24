TTK yetkilileri adliyede 10 dakika kaldı: 'İfade mi verdiniz' sorusunu yanıtsız bıraktı

Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürerken bugün Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi İş Güvenliği Daire Başkanı Faik Ahmet ve TTK Amasra Müessesesi Müdürü Cihat Özdemir Amasra Adliyesi'ne geldi.

TTK resmi aracıyla gelen Özdemir ve Sarıalioğlu, yaklaşık 10 dakika kaldıkları adliyeden çıkışta gazetecilerin "Neler söyleyeceksiniz, ifade mi verdiniz?" sorularına yanıt vermedi.

Özdemir ve Sarıalioğlu hızla adliyeden ayrıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde henüz hiçbir gözaltı ve tutuklama yapılmadı.

AA'nın haberine göre soruşturma kapsamında maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti ile patlamayla ilgili soruşturma için Amasra Adliyesi'nde görevlendirilen 6 savcı çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi yaşamını yitirdi, 11 işçi yaralandı.