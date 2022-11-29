'TTB’nin tabiplerin haklarına savunduğuna şahit değilim' diyen Bakan Bozdağ'a TTB'den yanıt

Türk Tabipleri Birliği, "Ben şimdi Türk Tabipleri Birliğinin, siyasette olan bir kardeşiniz olarak tabiplerin hakkını savunduğuna şahit değilim" açıklamasını yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yanıt verdi.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son bir yılda yürüttüğümüz #EmekBizimSözBizim eylem sürecine ilişkin ayrıntılı bilgileri sosyal medya hesaplarımızdan, internet sitemizden, çalışma raporumuzdan; bize inanmıyorsanız da emniyet güçlerinden edinebilirsiniz!" ifadesini kullandı.