Bozdağ'dan TTB ve TMMOB açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) Dedeman Otel'de düzenlenen "İnsan Hakları Kurulları Birinci Bölgesel Toplantısı"nda konuştu.

Türk Tabipleri Birliğini (TTB) eleştiren Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi, TTB ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ilgili çalışmanın da sonuna geldiğimizi ifade etmek isterim. Yakında bu çalışmayı da kamuoyumuzla paylaşacağız" diye konuştu.

Bozdağ şöyle devam etti:

"Ben şimdi Türk Tabipleri Birliğinin, siyasette olan bir kardeşiniz olarak tabiplerin hakkını savunduğuna şahit değilim. Sadece iktidarın zarar göreceği bir şey varsa orada iktidar zarar görsün diye, tabiplerin menfaati olsun diye değil. Bugüne kadar Tabipler Birliğinin, Türkiye'deki tabiplerimizin mesleki menfaatleri, meslekleri ve diğer alandaki işlerinin daha iyi olması için sundukları tek bir tedbir, tek bir öneri yoktur. PKK terör örgütünün, başkaca bir terör örgütünün başı dara girdiğinde ya da ihtiyacı olduğunda onların lehine açıklama yapmada yarışa girenler var. Tabiplerin lehine açıklama yok ama Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'kimyasal silah kullandığı' iftirası yapanlara destek verildiğini görüyoruz. Tabipler Birliğinin böyle bir görevi var mı? Başkaca bir meslek örgütünün böyle bir görevi var mı? Hiçbir meslek örgütü, kuruluşları, amacı dışında faaliyette bulunamaz. Bulunduğu zaman bunun hukukta bir karşılığı vardır, hukuk da bununla ilgili gereğini yapacaktır."

Ne olmuştu?

TTB Genel Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın operasyonlarda kimyasal silah kullandığına ilişkin iddianın tarafsız heyetlerce soruşturulması gerektiğini söylemişti. Sözleri üzerine iktidar tarafından hedef gösterilen Fincancı tutuklanarak ceza evine gönderildi ve hakkında 7,5 yıla kadar hapis istendi.

İddialara göre, hükümetin TTB ve TMMOB gibi meslek örgütlerinin seçim yapısının değiştirmesi ve kurum isimlerinden Türk ibaresinin çıkarılması bekleniyor.