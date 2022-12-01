TTB'nin eski başkanlarından ortak açıklama: TTB bu girdaptan çıkacaktır

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) önceki dönem Merkez Konseyi Başkanları, TTB Genel Merkezi’nde “Meslek Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz” konulu açıklama yaptı.

Toplantıya Selim Ölçer, Gençay Gürsoy, Eriş Bilaloğlu, Özdemir Aktan, Raşit Tükel, Sinan Adıyaman ve TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali İhsan Ökten katıldı. Ortak açıklamayı, Eriş Bilaloğlu okudu.

'Her türlü dış müdahaleyi reddediyoruz'

TTB'nin önceki dönem Merkez Konseyi Başkanları tarafından yapılan ortak açıklama şöyle:

“TTB başkanları olarak, hayatta olmayan dostlarımızı saymazsak bugün bir sandalyenin boş olduğunu sizler de biliyorsunuz. Mevcut TTB başkanı aramızda yok. Nerede, Ankara’da cezaevinde. 1953’te kurulmuş, 70 yıllık geçmişe sahip bir meslek örgütünün başkanı hapiste, daha fazla söze gerek var mı? Türkiye’de durum budur. Bizim cümlemiz çok net; Şebnem Korur Fincancı hemen serbest bırakılmalıdır. Özgürlüğünden yoksun bırakılması asla kabul edilemez.

Bugünlerde yine gündeme gelen TTB’nin antidemokratik, var olanı daha da kötüleştirecek vesayetçi yasa yapma girişimlerini meslek örgütüne saldırı olarak kabul ediyoruz. Hekim örgütünün yolunu, çizgisini hekimler belirler. TTB’nin adından işleyişine her türlü dış müdahaleyi reddediyoruz. TTB eksiği ile fazlasıyla kendi yolunu yürümelidir, yürüyecektir. Müdahale hakkı hekimlere aittir. Hekimleri, tabip odalarını, antidemokratik uygulamalara, baskılara karşı durmaya çağırıyoruz. TTB, hekimlik, değerler, hekim hakları, her bir insanımızın yaşam ve sağlık hakkını, insan hakları ışığında kavrayan bir savunun içinde olacaktır. Hekimler ülkenin karşısına çıkarılan bu yol ayrımında TTB’de de karanlığın değil aydınlığın, kötülüğün değil iyiliğin kazanmasını sağlayacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın ki TTB bu girdaptan çıkacak ve yarına taşınacaktır.” (ANKA)