TTB Başkanı Fincancı'nın dosyası 'yetkisizlikle' İstanbul'a gönderildi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef gösterildikten sonra gözaltına alınarak tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameye ilişkin incelemesini tamamladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, iddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılamaya yetkili olduğuna karar verdi.

Bu kapsamda, yetkisizlik kararı veren mahkeme ayrıca Fincancı'nın avukatlarının tahliye talebini de reddetti.

27 Ekim'de 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, cezaevinden hekimlere yazdığı mektubunda, "Sağlık ortamındaki olumsuzlukları üzerimize yıkıp bizleri şiddetle baş başa bırakan bu amansız yıkımın ortasında cezaevinde olmak, yanı başınızda çabalarınıza katılamamak bana daha da ağır geliyor. Tutuklanma sürecim ve cezaevinde olduğum bu dönemde dayanışmanızı duvarların ardında da yüreğimde hissettiğimi bilmenizi isterim" ifadelerini kullanmıştı.