TTB'den 'Zafer Kurugöl' açıklaması: Kınıyoruz

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere Covid aşısı açıklamalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
"Mevcut sağlık sisteminin ve yönetilmeyen pandeminin yarattığı zorluklara rağmen; toplum sağlığı için gerek bebeklik-çocukluk çağı, okul ve erişkin aşıları gerekse pandemi dönemi COVID-19 aşılarının uygulanması konusunda sağlık çalışanları olarak yoğun emek harcamaktayız" denilen açıklamada, "Aklın ve bilimin gösterdiği doğruları eksiksiz uygulamaya çalışan başta birinci basamak ve tüm sağlık çalışanları olarak, Dr. Zafer Kurugöl'ün bir televizyon programında 22 Eylül 2021 tarihindeki açıklamalarını hayretle karşıladığımızı ve sağlık için verdiğimiz çabaların bu şekilde heba edilmesini hak etmediğimizi belirtiyoruz" ifadesi kullanıldı.
Açıklama şu sözlerle devam etti: