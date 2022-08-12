TTB'den yönetmelik tepkisi: 'Hayat, Bakan'ın tweetlerindeki kadar sevimli değil'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ve sağlık emekçilerine yapılan ek ödemeler ile özlük haklarını düzenleyen yönetmeliği, sosyal medya hesabında “Kitap gibi sağlam yönetmelik. Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti” ifadeleriyle duyurmuştu.

Söz konusu yönetmeliği değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Kazım Doğan Eroğulları, "Yönetmelik öyle bir karmaşık yönetmelik ki içinde ne getirdiğini maalesef göremiyoruz. Ama net olarak gördüğümüz şey şu; bizim taleplerimizin karşılanmadığı. Bir sonraki ay ne alacağını hiçbir sağlık emekçisi bilmiyor. Maalesef hayat, hekimler açısından Sayın Bakan’ın tweetlerindeki kadar sevimli değil" dedi.

Eroğulları'nın değerlendirmesinde öne çıkanlar şöyle:

'Bir anlamda mali şiddet'

"Tek ödeme istiyoruz. Bunun da emekliliğe yansımasını istiyoruz. Bu yönetmelik karmaşık, emek sömürüsünü artıran performans sisteminin daha belirgin halde hissedildiği yönetmelik. Bu yönetmelikte çok dikkat çekici maddeler var. Mesela bir devlet memuru bir kınama ceza almışsa ona ikinci bir cezayı öngörüyor ve o memurun bir aylık ek ödemesini kesiyor. Bu, bir anlamda mali şiddet. Bunun gibi birçok madde var.

'Halkın sağlığını tehlikeye atan bir yönetmelik'

Yönetmelik öyle bir karmaşık yönetmelik ki içinde ne getirdiğini maalesef göremiyoruz. Ama net olarak gördüğümüz şey şu; bizim taleplerimizin karşılanmadığı. Hekimin, sağlık emekçilerinin insanca yaşayacak bir ücrete ulaşması için insanca olmayan koşullarda çalışmasını öngören bir yönetmelik. Bu anlamda kamuda performans baskısı, özel sektörde ciro baskısıyla halkın sağlığını tehlikeye atan bir yönetmelik. Hekimin, yaşamını kazanmak için çok daha fazla hasta bakması, çok daha fazla sayıda ameliyat yapması gerekiyor. Bu da hastalarda halk sağlığı sorunu olarak dönecek. 5 dakikada bir muayene olmaz ama hekim, ücreti alabilmek için çok daha fazla sayıda hastaya daha kısa sürede bakmak zorunda.

'Karmaşıklaştırarak algıyla oynanıyor'

Sayın Bakan’ın bahsettiği şekilde bir yönetmelik değil. Aile hekimleriyle ilgili de bir düzenleme yapılacağı söylenmişti. Bu ek ödeme yönetmeliği, aile hekimlerini kapsamayan bir yönetmelik. Onunla ilgili bir gelişme yok. Üniversitelerin bir çoğunluğu, ek ödeme yönetmeliğinin kapsamı dışında kaldı. Biz, güvenceli bir çalışma modeli istiyoruz. Şiddetsiz bir çalışma ortamımız olsun istiyoruz. Emekliliğimize yansıyacak, sağlık emekçilerine yakışır bir ücret istiyoruz. Aslında çok basit. Bunu bu kadar karmaşıklaştırarak maalesef algıyla oynanıyor.

'Bakanı, tweet atmak yerine görüşmeye davet etmiştik'

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Ayın 15’inde göreceksiniz’ dediği şudur; ‘Ayın 15’ine kadar köle gibi çalışırsanız eğer, ay sonunda bir önceki aydan biraz daha fazla alabilirisiniz’ demek istiyor. Bunun tercümesi bu. Bakanı, tweet atmak yerine bizlerle görüşmeye davet etmiştik daha önce. Bir sonraki ay ne alacağını hiçbir sağlık emekçisi bilmiyor. Maalesef hayat, hekimler açısından Sayın Bakan’ın tweetlerindeki kadar sevimli değil.”