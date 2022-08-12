Sağlık personeline ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına dair hazırlanan 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun" dedi.

Yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarının beklentilerini büyük oranda karşılayacağını vurgulayan Bakan Koca, "Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti. İleride böyle denecek" dedi.