TTB’den sağlık çalışanlarını hedef gösteren imam hakkında suç duyurusu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Konya'da Dr. Ekrem Karakaya’nın katledilmesi üzerine 7-8 Temmuz tarihlerinde eylemlerine katılan hekimleri hedef alan Konya’daki Kayalar Camisi imamı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu metninde, eylemlerde acil hastaların, diyaliz hastalarının, acil ve riskli gebelerin, çocuk acillerinin, kanser hastalarının, yoğun bakım hastalarının bakımının aksatılmadığı, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterildiği hatırlatıldı.

İmamın sözlerinin hekimlerin yaşam hakkının ihlali de dahil her türlü davranışı meşrulaştırmaya çalıştığının vurgulandığı suç duyurusunda, “görevi sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma”, “suç işlemeye tahrik”, “halkın kin, düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlarından kamu davası açılması ve imamın cezalandırılması talep edildi.