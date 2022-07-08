Konya'da hekimleri hedef alan imama suç duyurusu

Konya Şehir Hastanesi'nde katledilen Dr. Erdem Karakaya'nın ardından hekimler 2 günlük iş bırakma eylemine giderken Konya'da bir cami imamı cuma hutbesinde hekimleri hedef aldı.

Tıp Dünyası adlı Twitter hesabından paylaşılan görüntüler tepkiye yol açarken Genel Sağlık İş Sendikası imamla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Genel Sağlık İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Genel Örgütlenme Sekreteri Tarık Doğan yaptığı açıklamada "Genel Sağlık İş Sendikası olarak, 2 gündür sosyal medyaya yansıyan, bu ve benzeri eylemlerde bulunan ilgililer - şu ana kadar 3 kişi oldu - hakkında, TCK 261 / 1 ve 2 kapsamına giren eylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz... Meczuplara geçit yok..." dedi.