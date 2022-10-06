TTB'den Sağlık Bakanlığı'na 'muayenehane' tepkisi

Türk Tabipler Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane sahibi olan hekimlerin hedef alındığı söylenerek düzenlemeye tepki gösterildi.

TTB'den yapılan açıklamada, yapılan düzenlemelerin hasta haklarını yok saydığı belirtilerek, "Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile muayene hekimlerinin bu şekilde tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri, özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık sözleşme yapmak suretiyle mümkün olabilecek" ifadeleriyle değişikliklerin yaratacağı sorunlara dikkat çekildi.

'Bu kez muayenehanesi olan hekimler hedef alındı'

TTB'nin açıklaması şu şekilde

"Sağlık Bakanlığı’nın hangi ihtiyaçtan kaynaklı olduğu bilinmeyen her iki yönetmelikte de yaptığı aynı mahiyetteki düzenlemeler, muayenehanesi olan hekimleri zora sokacak ve mesleki faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacak, hastalarının da hekim seçme ve mahremiyetlerinin korunması haklarını ihlal edecek nitelikte.

Bilindiği gibi 1219 sayılı yasaya göre; mesleğini serbest olarak icra eden hekimler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversitelerinin yanı sıra, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilmemek kaydıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan bu tür sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilmektedirler.

Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile muayene hekimlerinin bu şekilde tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri, özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık sözleşme yapmak suretiyle mümkün olabilecek.

Özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda ise, belirli koşullara uygun olarak sözleşme yapılması yolu açık görünse de çok az sayıda sözleşmenin yapılabileceği anlaşılıyor. Düzenlemeye göre bu durumda özel hastane veya tıp merkezinin ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalanması mümkün. Yönetmeliklerde, aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ise ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamayacak.

Yapılan düzenlemeler ile ayrıca, hastanın bilgilerinin tedavi olacağı özel hastane veya tıp merkezine, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden gönderileceği de belirtilerek hasta verilerinin yine hukuka ve mesleki deontoloji kurallarına aykırı olarak aktarımı isteniyor.

Türk Tabipleri Birliği tarafından hekimlerin ve hastaların haklarının korunması için gerekli girişimler yapılacaktır."