TTB’ye yurt dışına gitmek için başvuran hekim sayısı 9 ayda 2 bine dayandı

TTB, eylül ayında 255 hekimin ‘İyi Hal Belgesi’ için başvurduğunu, 2022’nin dokuz ayında toplam başvurunun bin 938’e ulaştığını açıkladı.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği verilerine göre eylül ayında 255 hekim, yurtdışında çalışma vizesi sayılan ‘İyi Hal Belgesi’ aldı. 2022’nin dokuz aylık sürecinde bu belgeyi alarak yurtdışına gitmeye hazırlanan hekim sayısı 2 bine yaklaştı ve 1938 oldu. 2022 yılında ‘İyi Hal Belgesi‘alanların bin 14’ü uzman hekim, 924’ü ise pratisyen hekimlerden oluştu.

TTB tarafından yapılan açıklamada ise, “Hükümetlerin görevi daha iyi-güvenli koşullarda çalışmak, yaşamak için çözüm arayan yurttaşlarına hakaret etmek değil; onlara siyasal, ekonomik, sosyal açıdan daha iyi bir yaşam sunmaktır” denildi.

2021 yılında toplam bin 405 hekim yurt dışına gitmek için bu belgeyi almıştı.