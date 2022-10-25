TTB'den hedef gösterilen Şebnem Korur Fincancı hakkında açıklama

Türk Tabipleri Birliği, kimyasal silah iddialarının araştırılması gerektiğini söylemesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef gösterilen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya dair açıklamada bulundu.

Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Toplumsal belleğimizde bu tür linç süreçlerinin acı sonuçları tüm ağırlığıyla kayıtlıdır" ifadelerine yer verildi.

"Her türlü manipülasyon koşullarında hakikat arayışı değerlidir" başlıklı açıklama şöyle:

"Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın bir yayın organında yaptığı değerlendirme sonrasında hedef haline getirilerek itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz. Toplumsal belleğimizde bu tür linç süreçlerinin acı sonuçları tüm ağırlığıyla kayıtlıdır.

Dr. Fincancı Hoca, iddia edilen konuya dair uzman görüşünü belirtmiştir. Kurum, kuruluş hedef göstermemiştir. Olgu ve olayların uluslararası sözleşmelere uygun bağımsız, bilimsel bir soruşturma süreci ile açığa kavuşturulması gereğini vurgulamıştır. Açıklamanın Medya Haber kanalı tarafından basın meslek ilkeleri ve etik yükümlülüklerine aykırı bir tutumla araçsal, manipülatif tarzda yayımlanmış olduğunu da yayını takiben yaşanan tartışmalar ekseninde farklı mecralarda defaten beyan etmiştir. İlgili yayın organının sorumsuz yayıncılık anlayışını açıkça kınıyoruz.

Hekimliğin varoluşsal değerleri, etik ilke ve uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş sorumlulukları açıkça insandan, yaşamdan ve hakikat arayışından yanadır. Bu sorumlulukla her zaman olduğu şekilde her türlü silahın, şiddetin karşısında yer almayı sürdüreceğiz. Toplumsal barışın zedelenmesinden kaygılıyız. Bu konuda tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya davet ediyoruz."