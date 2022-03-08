TTB'den Erdoğan'a yanıt: Buradayız, burada kalacağız!

Türk Tabipler Birliği, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için sar ettiği "Özel sektör daha çok para verdikleri için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine tepki gösterdi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla kadın muhtarlarla bir araya gelen Erdoğan, gerçekleştirdiği konuşmada doktorları hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurt dışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz"

Erdoğan'ın doktorlara karşı sarf ettiği ifadelere tepki gösteren Türk Tabipler Birliği konuya dair bir açıklamada bulundu. "#GidecekOlanHekimlerDeğil" etiketiyle sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan TTB, paylaşımında "Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak buradaydık, buradayız, burada kalacağız!" ifadesine yer verdi.