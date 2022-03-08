Erdoğan’dan kadın muhtarlara: ‘Stokçuların depolarını takip edip bize ihbar edin’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın Muhtarlarla Buluşma etkinliğinde konuştu.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Failin indirim almaya yönelik davranışları indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak.
- 23 yerden bıçaklıyor, hâkim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun
'Ayçiçeği, zeytinyağı sorunu yok, muhalefetin kampanyası...'
- Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor.
- Gerekirse İçişleri Bakanlığı adına marketlerin, bakkalların depolarını bile takip edip ihbar edeceksiniz, bu stokçulara biz gereğini yapacağız.
'Gidiyorlarsa gitsinler, yeni mezun doktorlarla devam ederiz...'
- Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler, biz de üniversitelerini yeni bitiren doktorlarla yolumuza devam ederiz.
'Başörtülü başı açık ayrımını biz bitirdik'
- Kadınlarımız arasında başörtülü ve başı açık ayrımını biz sona erdirdik. Türkiye'yi yasakların ülkesi olmaktan çıkartıp her alanda fırsat eşitliğinin adaletin hakim olduğu bir yer haline biz dönüştürdük. Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline biz getirdik. Kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizliği gidermeyi devlete görev olarak biz verdik. Kadın hakları konusunda kadınlardan yana biz tarafız taraf.
'Adaleti mülkün esası gören bir medeniyetin mensuplarıyız'
- Dün MYK toplantım vardı. Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi, eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Dikkat edin 23 yerden. Tabii, ne yaptılar ne ettiler diye Adalet Bakanlığı'na sorduk. Meğerse üç aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık araştırdık hamdolsun tekrar bu adi herifi içeriye almışlar. Tabii Özlem Hanım'ın bizde de biliyorsunuz genel balkan yardımcımız Tokat Milletvekilimiz Özlem hanım var. Hemen kendisi ile telefon irtibatlarını kurduk .Şimdi adaşın Tokat milletvekilimiz bu süreci takip edecek, cumhurbaşkanı olarak ben de bu sürecin peşindeyim. Neden? Çünkü bu millet bize emanettir. 23 yerden bıçaklıyor be hay hakim sen nasıl oluyor da ya böyle birisini serbest bırakıyorsun. Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Sonra yargıya hakaret. Ne hakaret ya! Eğer ben bu ülkede cumhur başkanıysam sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz daha bitmedi işimiz. Bakanımıza da söyledim bunu yakın takibe alacaksın, bu konuyla ilgili beni de süratle bilgilendireceksin atılması gereken adımı da süratle atacağız. Bu hakim olabilir, savcı olabilir fark etmez biz adaletin mülkün esası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Adalet ortada kalmaz yerde yürünmez, onun için de gereğini yapacağız.
- Küresel finans krizi son 2 yıla damga vuran sağlık krizi gerçekleri ortaya koydu.
'Türkiye olumlu bir yerde duruyor...'
- Vicdan sahibi herkes bu tablo içinde Türkiye'nin olumlu yerde durduğunu anlar. 20'yi aşkın devlet başkanıyla Rusya Ukrayna arasında savaşta görüşmeler yaptım, hala da devam ettiriyoruz. Yarın İsrail Cumhurbaşkanı gelecek, hepsi ile görüşürken, Türkiye'nin durduğu yeri hatırlatması bakımından önemini ifade etmek istiyorum.