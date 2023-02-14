TTB'den deprem bölgesinde 'asbest' uyarısı: 'Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir'

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu 'Deprem Kriz Masası', deprem bültenlerinin sekizincisini 14 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin ve tabip odalarının deprem bölgesinden ilettiği raporlarla ilgili bir sunum yaparak bölgedeki güncel sorunları ve bu sorunların çözüm önerilerini paylaştı. Adıyaman, Hatay ve Gaziantep illerine dair raporlar hakkında bilgi sunan Korur Fincancı, yurttaşların ve sağlık emekçilerinin bölgedeki ihtiyaçlarını sıralarken, sağlık sunumundaki eksikliklere dikkat çekti. Ardından söz alan TTB İnsan Hakları Kolu Başkanı Dr. Ali Karakoç, deprem bölgesindeki insan hakları ihlallerine dikkate çekerek göçmen düşmanlığının yükselmesinin ciddi hak ihlalleri doğuracağını ileri sürdü. Karakoç ayrıca arama-kurtarma faaliyetlerinin sonlanmasıyla başlayan enkaz kaldırma çalışmalarının da hak ihlallerine neden olabileceğini belirtti.

'Asbest ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir'

Bültene katılan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Sıddık Akın ve Eylem Kaya Eroğlu ise SES deprem inceleme heyetinin hazırladığı raporun içeriğine dair bilgilendirme yaptı. Kaya Eroğlu, deprem bölgesindeki sağlık emekçilerinin tükenme noktasına geldiğini belirterek dönüşümlü çalışma koşullarının bir an önce oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Bölgede Rota virüsünün görüldüğüne dair kendilerine bilgiler geldiğini aktaran Kaya Eroğlu, kamu erkinin sorunların giderilmesinde sağlık emek-meslek örgütleriyle işbirliği içinde olmasının önemini hatırlattı.

Önceki dönem Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gül Bakır ise deprem bölgesinde kadın ve çocukların sağlık sorunlarına işaret ederek sivil toplum kuruluşlarının bölgede çocuklarla ilgili kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü, ancak bu konuda kamu erkinin sorumluluğunu henüz yerine getirmediğini kaydetti. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan asbestin ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını söyleyen Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Sıtkı Kesedar ise enkaz kaldırma sürecinde maske, eldiven, başlık ve kulaklık gibi kişisel önlemlerin alınmasının önemine değindi.

Aktarımlarda ele alınan başlıklar şöyle sıralandı: