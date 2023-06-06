TTB'den 'deprem' açıklaması: 'Halen binlerce cenazeye ulaşılamadı'

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hala cenazesine ulaşılamayan binlerce kişi olduğunu belirtti.

6 Şubat tarihli depremlerin ardından yakınlarına ulaşamayan çok sayıda kişi olduğu öne sürülürken, konuyla ilgili TTB tarafından açıklama yapıldı.

TTB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden dört ay geçti. Halen binlerce cenazeye ulaşılamadı. Hatay’da dört meslektaşımızın cenazesi ile ilgili bir bilgiye de ulaşamadık.

TTB olarak deprem bölgesindeki çalışmalarımıza devam ediyor ve herkesi dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz."