TTB'den 'dans eden doktora inceleme' iddiasıyla ilgili açıklama

Katıldığı programda dans ettiği gerekçesiyle Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'la ilgili Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) inceleme talep ettiği ileri sürülmüştü.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi konuyla ilgili açıklama yaparak "TTB şikayet başvurusu olduğunda oda tüzel kişiliğinin şikayeti inceleyip kendi yetkisi ile vereceği karara dayanan benzer nitelikteki yazı örneği ile birlikte şikayetler ilgili odalara iletilmektedir" dedi.

'Özel yaşama ilişkin değerlendirmede bulunulamaz'

Açıklamada "Her gün yapılan 50-60 civarında benzer iç yazışmadan biri, hekimin televizyon programında dans etmesi ile ilgili olduğu izlenimi verecek şekilde haberlere yansımıştır" denildi. TTB ve tabip odalarının, hekimlerin hekimlik mesleğinden doğan yükümlülük ve etik ilkelerle uyumlu mesleki uygulamasını denetleme yetkisine sahip olduğu hatırlatılarak, bunun dışında "dans etmesi" gibi özel yaşamına ilişkin bir değerlendirmede bulunulamayacağı belirtildi.

Hekimlik mesleğinden doğan yükümlülük ve etik ilkelerle uyumlu mesleki uygulamanın ihlali yönünde bir iddia ve şikayet olduğunda da TTB, tabip odalarının soruşturma açıp açmayacağını, açacaksa hangi maddelerden soruşturma açacağını değil; tıbbi deontoloji ve etik ilkeler yönünden değerlendirme yapılması talebini iletir. Karar verici merci, oda tüzel kişiliğidir.

'Meslektaşımızın dans etmesi ile ilgili olduğu izlenimi verilerek haberleştirilmesi yanlış'

soL'a değerlendirmelerde bulunan TTB Başkanı Vedat Bulut, TTB Disiplin Yönetmeliği ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nde konuyla ilgili açık hükümler olduğunu hatırlattı. "Hekimlerin mesleki reklam yaptıkları yayınlarla ilgili TTB ye şikayet iletileri gelmekte ve bu yayınlarla ilgili hekimin çalıştığı ilin odasına durum yazışmalarla iletilerek inceleme ve soruşturması istenmektedir" diyen Bulut, TTB içerisinde reklam tanıtım çalışma grubu olduğunu ve TTB hukukçusunun da iletilen yayınları inceleyerek suç unsuru olup olmadığını deontolojik ihlal bulunup bulunmadığını belirlediğini söyledi.

Bulut şöyle konuştu:

"Yazı her gün yapılan 50-60 civarında benzer iç rutin yazışmadan biridir. Bu yazının sosyal medya gruplarına nasıl sızdırıldığı henüz bilinmemektedir. Sosyal medya WhatsApp gruplarında yapılan düzenlemeler bunda etkili olmuş mudur? WhatsApp da sekreterya ve Merkez Konseyi içerisinde yapılan yazışma bir şekilde izlenebilmekte ve servis edilebilmekte midir, bilmiyoruz. Meslektaşımızın dans etmesi ile ilgili olduğu izlenimi verilerek haberleştirilmesi yanlıştır. Gerek TTB gerekse Tabip Odaları hekimlerin hekimlik mesleğinden doğan yükümlülük ve etik ilkelerle uyumlu mesleki uygulamasını denetleme yetkisine sahip olup, bunun dışında bir değerlendirmede bulunmaz.

Hekimlik mesleğinden doğan yükümlülük ve etik ilkelerle uyumlu mesleki uygulamanın ihlali yönünde bir iddia ve şikayet olduğunda da TTB, Tabip Odalarının hangi maddelerden soruşturma açacağı, açıp açmayacağını değil tıbbi deontoloji ve etik ilkeler yönünden değerlendirme yapılması talebini iletir, karar verici merci Oda tüzel kişiliğidir.

Sonuç olarak reklam tanıtım ihlali içeren yayında hekimin varis tanı ve tedavisini örnek bir kişi üzerinde anlatması söz konusudur. Medya omdusmanı Faruk Bildirici televizyon kanallarının bu tür yayınlarının reklam niteliği taşıması ve rayiç bedeller üzerinden yani hekimin bir ödeme yaparak basın etiği ihlallerini içermesini vurgulamıştır. Konu mesleki etik deontolojik bir konudur. Maalesef toplumda 'paparazzi kültür' giderek yayılıyor. Hekimliğin etik ilkelerinin de çarpıtılarak 'paparazziye' konu edilmesi üzücüdür. Bu iç yazışmanın sosyal medyaya servis edilmesi ayrıca bizleri üzmüştür."