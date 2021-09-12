TTB’den aşı karşıtı mitinge tepki: Lebalep kongrelerde olduğu gibi...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, aşı karşıtlarının İstanbul Maltepe’de yaptığı mitinge tepki gösterdi.

Açıklamada, “Covid-19 önlemlerini bahane ederek demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, partilerin, sivil toplum örgütlerinin basın açıklamalarına dahi izin vermeyen iktidar; aşıyı, bilimi, pandemiden korunma önlemlerini açıkça yok sayanlara bilinçli olarak sessiz kalarak, müdahalelerinin hukuka aykırılığını, keyfiyete dayandığını lebalep kongrelerde olduğu gibi bir kere daha göstermiştir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi: