TTB'den aşı karşıtı doktor Ümit Aktaş'a ceza

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir yandan Covid-19 aşılarına karşı sosyal medyadan paylaşımlar yapan, diğer yandan bağışıklık sistemini güçlendirmek için kendi adını taşıyan bitkisel destekler satan Dr. Ümit Aktaş’a 1 ay süre ile geçici meslekten men cezası verdi.

Twitter tarafından da sınırlandırılmıştı

Doktor Ümit Aktaş, sosyal medyada aşı karşıtı açıklamalarından sonra pek çok hekimin tepkisini çekmişti. Türk Tabipleri Birliği, Aktaş hakkında soruşturma başlattı. Ardından da 1 ay süre ile meslekten alıkoyma cezası verdi.

Dr. Ümit Aktaş, "ABD’de ve Avrupa’da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti", "Ya pandemiden kötüsü aşıyla gelirse?" gibi paylaşımlar yaparken, tepki çekmişti. Dr. Aktaş’ın aşı karşıtı açıklamalarından dolayı paylaşımları Twitter tarafından da sınırlandırılmıştı.

TTB’nin kararına tepki gösteren Dr. Ümit Aktaş, "Fikirlerimi ifade ettiğim için hakkımda soruşturma açmaları bile ayrımcılıktır, mobbingdir. Haksız karara itiraz edecek ve haklı mücadelemi mahkemeler nezdinde vereceğim. Verilen bu haksız ceza, TTB Disiplin Tüzüğü’nde yer alan maddeye göre yönetimde yer alma hakkımızı elimizden almak içindir" diye konuştu.