TTB: Şiddet koşullarında çalışmaya devam ederken Meclis tatile girdi

Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin ve CHP'nin bu konuda verdiği kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülmesi için yapılan olağanüstü toplantı çağrısı, yeter sayısına ulaşılamadığı için gerçekleşemedi.

Olağanüstü toplantının yapılamaması üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) "Toplantı yeter sayısı sağlanmadı, yasa teklifimiz görüşülemedi, biz şiddet koşullarında çalışmaya devam ederken Meclis tatile girdi” açıklamasını yaptı.

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“TTB olarak sağlıkta şiddet gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrılan TBMM'deydik. Toplantı yeter sayısı sağlanmadı, yasa teklifimiz görüşülemedi, biz şiddet koşullarında çalışmaya devam ederken Meclis tatile girdi. Haklarımız ve güvenli çalışma koşulları için mücadeleye devam!”