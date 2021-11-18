TTB: Kaynakların bir avuç patrona aktarılması çöküşün göstergesidir

Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesine dair açıklamada bulundu. 2022 yılı için genel bütçenin sadece yüzde 6,6'sının Sağlık Bakanlığı'na ayrılmasına tepki gösteren TTB, "Kaynakların üniversite hastaneleri yerine bir avuç patrona aktarılması, sağlık sistemindeki çöküşün bir diğer göstergesidir" dedi.

Türk Tabipler Birliği'nin yapmış olduğu 9 maddelik açıklama şöyle: