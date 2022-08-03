TTB: Kanser hastalarından ilave ücret alanlar açıklansın

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarında kanser hastalarından ilave ücret alındığı ve ücret ödemeyen hastalara ileri tarihli randevu verildiği iddialarını Sağlık Bakanlığı ve tabip odalarına ilettiğini açıkladı.

TTB açıklamasında, "özel sağlık kurum ve kuruluşlarının münhasıran kanser tedavilerinin yürütümü yönünden denetlenmesi, mevzuata aykırı davranan sağlık kurum ve kuruluşları hakkında gerekli yaptırımın uygulanması ve bu sağlık kurum ve kuruluşlarının adları ile sorumlu hekimlerinin isimlerinin disiplin işlemlerine esas olmak üzere bildirilmesini" talep ettiğini belirtti.

TTB'nin açıklaması şu şekilde:

"Sağlık hizmetlerinin herkes için eşit, nitelikli, parasız ve ulaşılabilir olmasını savunan Türk Tabipleri Birliği (TTB), bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarında kanser tedavileri için ilave ücret alındığına ve ücret ödemeyen hastalara çok ileri tarihlerde randevu verildiğine dair bildirimler üzerine Sağlık Bakanlığı’na ve tabip odalarına bir yazı gönderdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre hastalardan kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınamayacağının hatırlatıldığı yazıda, bu tedavilerin hekimliğin dört temel ilkesinden olan hastaya zarar vermeme, hastaya yarar sağlama ve adalet ilkelerine uygun verilmesi gerektiği kaydedildi.

Yazıda, mevzuata aykırı davrandığı bildirilen sağlık kurum ve kuruluşu ile hekim hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılması gerektiği kaydedildi."