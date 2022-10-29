TTB Genel Sekreteri'nden Fincancı açıklaması: Morali yerinde, TTB'ye kayyım ataması söz konusu değil

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, TTB yönetiminin görevine son verilmesi için hazırladığı davanameye ilişkin süreci değerlendirdi. Bulut, “TTB’ye kayyım atanması gibi bir durum söz konusu değildir” dedi, Şebnem Korur Fincancı'nın moralinin yerinde olduğunu söyledi.

Artı Gerçek’ten Seda Taşkın'a konuşan Vedat Bulut ilk olarak Şebnem Korur Fincancı'nın cezaevindeki durumu ile ilgili konuştu.

Avukatların Fincancı ile tutukluluğunun ilk sabahında görüştüğünü belirten Bulut şöyle konuştu:

“Şebnem hocanın yaşı ve kullandığı ilaçlar itibariyle baktığınızda onun sağlığına da yapılmış bir saldırıydı. Ancak hocamızın şimdilik ihtiyaçları giderildi. Avukatlarımız sabah yine görüşme gerçekleştirdiler. Bizler de yakından süreci takip ediyoruz. Hocamızın morali iyi. Tüm topluma sevgi ve saygılarını iletti. Ve toplum sağlığını yeniden inşa edeceğimiz bir günün özlemini duyduğunu da ifade etti.”

'Karanlıkta adalet veya bariyerli adalet'

“Türkiye’de hukuksuz birtakım işler yapılıyor” diyen Bulut, Fincancı’nın gözaltı ve savcılık ifadesi esnasında hukuksuzluklar bulunduğunu dile getirdi.

Bulut, “Sabah saat 04.30’da sağlık raporu alınmasına karar verildi. Bu belki Türkiye’de ilk kez yaşandı. Ben buna karanlıkta adalet veya bariyerli adalet dedim” ifadesini kullandı.

Fincancı’nın savcılık ifadesi esnasında koridorda 200’den fazla polisin olduğunu belirterek, konsey üyelerinin, oda temsilcilerinin, yurt dışından ve yurt içinden gelen gözlemcilerin adliyeye alınmadığının altını çizdi. Bulut, Fincancı’nın yaşadığı hak ihlallerini raporlaştırarak kayıtlara geçtiklerini belirterek, hazırlanan raporları da Dünya Tabipler Birliği başta olmak üzere uluslararası sağlık ve barış örgütlerine rapor halinde sunduklarını belirtti.

'TTB'ye kayyım atanması söz konusu değil'

Vedat Bulut, Fincancı'nın ve TTB Yönetim Kurulu'nun görevden alınmasına yönelik davanameyi de değerlendirdi. Anayasa'nın 135’nci maddesinin değişmediği taktirde meslek örgütlerinin bağımsızlığına dokunmalarının iç hukuktan döneceğini söyleyen Bulut, bunun aksini yapanların ise kim olursa olsun yargılanacağını söyledi.

6023 sayılı yasaya göre TTB’ye kayyım atanmasının söz konusu olmadığını söyleyen Bulut, şöyle devam etti:

“Çünkü dernekler yasasıyla, meslek örgütleri yasaları farklıdır. Bu gibi konularda Asli Hukuk Mahkemeleri görev alır ve bir yargılama süreci yaşanır ki TTB bunu pek çok kez yaşadı. Önce Nusret Fişek hocamız yaşadı, sonra Fusün Sayek hocamız yaşadı. 12 Eylül döneminde Erdal Atabek hocam epeyce eziyet gördü. Ancak bunların hepsi zaman içinde hukukun yerini bulmasıyla bunu uygulayanların cezalandırılmalarıyla son bulan süreçler oldu. Bu nedenle Türkiye’de TTB’nin görevi devam edecektir, mahkemesi elbette yapılacaktır.”