Demirtaş'tan Şebnem Korur Fincancı tepkisi: Muhalif tayfa da iktidar kadar sorumlu

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Demirtaş açıklamasında, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasına tepki gösterdi.

"Özgür tartışma ortamının yokluğu sadece AKP-MHP'nin baskısıyla ortaya çıkmadı" diyen Demirtaş, Fincancı’nın tutuklanmasında iktidar kadar "ordunun ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfanın" da sorumlu olduğunu söyledi.

Demirtaş şunları belirtti:

“Özgür tartışma ortamının yokluğu sadece AKP-MHP'nin baskısıyla ortaya çıkmadı. Şebnem Hoca'nın siyasi ve yargısal linç operasyonuna açık hale getirilmesinde ordunun ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfa da iktidar kadar sorumludur.

Yapılması gereken tek özgüvenli şey, bölgeye bağımsız bir heyet gönderip iftira dediğiniz şeyin tüm gerçekliğiyle ortaya çıkarılmasıydı. Şebnem Hoca'yı hapse atınca kimyasal silah tartışmasını tüm dünyaya duyurmuş oldunuz. Allah size akıl fikir versin.

Toz kondurmadığınız ordu 1960'ta, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta en ağır anayasal suç olan darbeyi bizzat yaptı desem beni de tutuklar mısınız? Roboski'de 34 Kürt sivili savaş uçaklarıyla bombaladı desem?

TBMM resmi komisyon raporlarına göre 1990-97 arasında üç binden fazla Kürt köyünü zorla boşaltıp çoğunu yaktı desem? Peki ya PKK militanlarının kulaklarını kesip koleksiyon yaptılar desem? Kürt köylülerine dışkı yedirdiler desem "terör" propagandası olur mu?

Tamam silaha, şiddete hep birlikte karşı çıkalım, barışı savunalım ama kimse bize postal yalayıcılığını demokratlık diye yutturmaya da kalkmasın. Değişim olacaksa önce militarist kafalarınızı sivilleștirerek işe başlayın, Şebnem Hoca'ya saldırarak değil, onu hapse atarak değil.”