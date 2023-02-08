TTB depremde 10 doktorun yaşamını yitirdiğini duyurdu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) kendilerine ulaşan ilk haberlere göre, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından üç ilde 10 meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TTB’nin açıklamasına göre depremde hayatını kaybeden doktorlar şöyle: