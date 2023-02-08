TTB depremde 10 doktorun yaşamını yitirdiğini duyurdu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) kendilerine ulaşan ilk haberlere göre, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından üç ilde 10 meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini açıkladı.
TTB’nin açıklamasına göre depremde hayatını kaybeden doktorlar şöyle:
- Malatya'da görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Ekrem Tunçer,
- Adıyaman Tabip Odası önceki dönem başkanı Dr. Şerif Ayaz,
- Yeni Hatay Devlet Hastanesi hekimlerinden Dr. Alper Sezer Aba,
- Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Tosun,
- Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği hekimlerinden Uzm. Dr. Leyla Sürmeli Eyvaz,
- Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim,
- Adıyaman'da görev yapan Dr. Ali Öztürk, Dr. Burcu Şahin, Dr. Eyüp Türkmen,
- Adana'da görev yapan Dr. Ahmet İrfan Gedik.