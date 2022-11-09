TTB Başkanı Fincancı’nın tutukluluğuna itiraz reddedildi

TSK'nın Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda ‘kimyasal silah kullanıldığı’ iddialarının araştırılması çağrısının ardından tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluğuna karşı yapılan "tutukluluğa itiraz başvurusu" reddedildi.

TTB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisinin ardından hızla yurt dışından dönmesine, çağrıldığı takdirde ifadeye gelebileceği avukatları aracılığıyla savcılığa iletilmesine, kaçma veya delil karartma şüphesi bulunmamasına ve isnat edilen suç itibariyle tutuklamaya yer olmamasına karşın; ret kararında tutuklama tedbirinin orantılı olduğu iddia edildi" denildi.