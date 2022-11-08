BM’den Şebnem Korur Fincancı açıklaması: Derhal serbest bırakılmalı

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluğu 27 Ekim’den bu yana devam ederken, Birleşmiş Milletler’den yeni bir açıklama geldi. BM, Fincancı’nın serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

BM İnsan Hakları Konseyi’nden beş raportör tarafından bugün yapılan açıklamada, Türkiye’nin insan hakları savunucularını korkutmak için terörle mücadele mevzuatını kullanmayı bırakması ve Fincancı’yı serbest bırakması gerektiği söylendi.

Şebnem Korur Fincancı, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla Ekim ayında tutuklanmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’de Dr. Fincancı da dahil olmak üzere sivil toplum aktörlerini sahte gerekçelerle taciz etmek, tutuklamak, gözaltına almak ve mahkum etmek için terörle mücadele mevzuatının ve diğer cezai hükümlerin kullanıldığı birçok vakayı belgeledik” ifadeleri kullanıldı.

BM açıklaması, “İnsan hakları savunucuları ve tıp pratisyenlerinin iktidara doğruları söyleme hakkı korunmalıdır. İnsan hakları ihlallerini ortaya çıkarmadaki rolleri demokratik toplumların temel taşlarından biridir” ifadeleriyle devam etti.