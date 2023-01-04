TTB Başkanı Fincancı'nın 'Erdoğan'a hakaret' cezasına onama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin 80 TL para cezasına çarptırılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın cezası, istinaf mahkemesince onandı.

DHA'nın haberine göre Fincancı’nın Gezi direnişi döneminde attığı bir tweet gerekçesiyle, dönemin başbakanı olan Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, 16 Şubat 2021'de İstanbul Anadolu Adliyesi 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Fincancı hakkında 7 bin 80 TL para cezası vermişti. Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu'nun itirazı üzerine kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

Bunun üzerine avukat Eyüboğlu, istinaf mahkemesinin ret kararına karşı Yargıtay'a temyiz talebinde bulundu.