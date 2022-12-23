TTB Başkanı Fincancı'dan suç duyurusu: Erdoğan, Bahçeli, Soylu...

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca İstanbul’daki ev aramasına katılan Ankara ve İstanbul TEM polislerinden de şikayetçi olan Fincancı, ev araması ve gözaltına alındığı sıradaki görüntülerin, “sızdırılarak” servis edildiğini belirtti.

MLSA'dan Sibel Yükler'in haberine göre; 27 Ekim’den beri cezaevinde tutulan ve bugün hâkim karşısına çıkan Fincancı, yaptığı konuşmadan tutuklanma sürecine kadar hedef haline getirilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Fincancı’nın suç duyurusunda, “Siyasi iktidar ve hükümet yetkilileri tarafından art arda yapılan açıklamalar ile müvekkil geniş kalabalıklara hedef gösterilmiş, kişiliğine ve kimliğine yönelik ağır hakaret ve isnatlarda bulunulmuş, yargılama başlamadan infaz edilmiş ve tüm bu açıklamalarla yargı mercileri baskı altına alınmıştır” denildi.

Suç duyurusunda, şüpheliler Erdoğan, Soylu, Bozdağ, Akar ve Bahçeli hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa sevk”, “hakaret ve iftira” gibi suçları düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 106, 125, 267 ve 288. maddelerinden soruşturma yapılarak iddianame düzenlenmesine ve dokunulmazlıklarının kaldırılması talepli fezleke hazırlanarak Meclis’e gönderilmesine karar verilmesi talep edildi.