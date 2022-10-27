TTB: Basın toplantısı düzenlediğimiz sırada binamızın elektriği kesildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) iktidar tarafından hedef gösterildikten sonra dün İstanbul'da gözaltına alınan ve bugün Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Şebnem Korur Fincancı için basın toplantısı düzenledikleri sırada binanın elektriğinin kesildiğini duyurdu.

TTB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Türk Tabipleri Birliği'nde basın toplantımızı düzenlediğimiz sırada binamızın elektriği kesildi. Açıklamamızı sürdürüyoruz: "TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı Özgür Bırakılsın, Meslek Örgütümüze Yönelik Baskılara Son Verilsin!"