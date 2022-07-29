'Tsunami gibi üzerimize yeni bir kur şoku gelecek'

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42’den yüzde 60’a yükseltirken, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu istifaya davet etti.

"Kavcıoğlu’nun enflasyon tahmininde 4 ayda 17,6 puanlık sapma oldu. Kavcıoğlu derhal görevinden istifa etmelidir" diyen Karabat, "Göreceksiniz, yıl sonunda resmi enflasyon bile 3 hanelere dayanacaktır. Enerji ve emtia fiyatları artarken, ABD ve Avrupa Birliği merkez bankaları art arda faiz silahını kullanırken, bizim ne para politikamız ne de bir ekonomi planımız bulunuyor. Birkaç aya kalmaz tsunami gibi üzerimize yeni bir kur şoku geleceğe benziyor" ifadesini kullandı.