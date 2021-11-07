TSK'nin Başika'daki üssüne füze saldırısı

Irak'ın Musul kentinin kuzeyinde bulunan Başika'da akşam saatlerinde TSK askeri üssüne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Rudaw’a konuşan Zelkan Kasabası Müdürü Muhammed Emin Garib, Türk askerlerinin konuşlandığı Musul’un Başika ilçesi yakınlarındaki askeri üsse katyuşa füzeleri ile saldırı düzenlendiğini belirtti.

Bazı kaynakların üs bölgesine en az 7 füze ile saldırı olduğunu, saldırının Musul bölgesinden düzenlendiği bilgisini paylaştığını aktarıldı.

Rudaw saldırının herhangi bir hasara yol açıp açmadığının belirsiz olduğunu duyururken, Mezopotamya Ajansı ise saldırı sonucunda herhangi bir hasarın olmadığının bildirildiğini aktardı.