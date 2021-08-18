TSK'den Şengal'de bir sağlık ocağına hava saldırısı

TSK'ye ait savaş uçaklarının dün Irak'ın kuzeyinde Şengal bölgesinde Sikeniye köyünde bir sağlık ocağına hava saldırısı düzenlediği, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın Şengal Demokratik Özerk Meclisi'nin yaptığı yazılı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, bombardımanda 4'ü sağlık çalışanı 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

HDP MYK saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada "Saldırıda siviller hedef alındı, savaş koşullarında bile dokunulmaz olan hastaneler ve sivil yerleşim yerleri bombalanarak açık bir şekilde savaş suçu işlendi" denildi.

Açıklamada "Şengal’e yönelik bu saldırıları en sert biçimde kınıyoruz. Şengal halkının iradesini tanımayan hiçbir politikayı tanımıyoruz. AKP iktidarı insani değerleri ve uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak imza attığı bu saldırıların hesabını hem siyasi olarak hem de hukuk karşısında verecektir. Bütün vicdan sahibi güçleri bu saldırılar karşısında sessiz kalmamaya çağırıyoruz. Şengal halkının kendisini yönetme iradesini dün olduğu gibi bugün de destekliyoruz" denildi.