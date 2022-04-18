'TSK operasyonuna KDP desteği' iddiası: Özel güçleri sevk ettiler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyine bir operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Hava ve kara unsurlarıyla yapıldığı belirtilen operasyona ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Metîna, Zap ve Avaşîn bölgelerine TSK'nın hava saldırıları sürerken, operasyona Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) de destek vererek, özel güçlerini bölgeye sevk etti.

Habere göre, çatışmaların yoğunlaşmasının ardından KDP özel güçleri Kurêjaro Dağı çevresinde bulunan Şêladizê ve Dêrelok çevresine sevkiyat yaptı.

Erdoğan, Barzani ile görüştü

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, geçtiğimiz cuma günü İstanbul'a gelmiş ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü.

Görüşmenin operasyondan hemen önce yapılması dikkat çekti.