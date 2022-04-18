Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA, Ramazan diye işçilerin yemek hakkını kaldırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirket olan ANFA Güvenlik'te ramazan gerekçesiyle ilginç bir uygulama başlatıldı.

Ramazan öncesine kadar çalışanlara sabahları poğaça, öğlenleri ise öğle yemeği veriliyordu.

Ramazan diye yemekhaneyi kapattılar

Ramazan'a girilmesiyle birlikte çalışanlara yemek verilmediği, yemekhanenin de kapatıldığı öğrenildi.

soL'un edindiği bilgiye göre, yemekhane kapalı olduğundan dolayı çalışanlar yemeklerini genel müdürlüğün çevresinde bulunan ağaçların altında yemek zorunda kalıyor.

Sözleşmede yer alan hak gasp edildi

İşçiler, iş sözleşmesinde yer almasına karşın yemek hakkının gasp edilmesine tepkili.

soL'un edindiği bilgiye göre işçiler konuya ilişkin tepkilerini dile getirse de henüz bir çözüm sağlanmadı.