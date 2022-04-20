TSK operasyonuna destek veren Barzani'nin partisinin ofislerine baskın düzenlendi, ateşe verildi

Barzani destekli Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin PYD kontrolündeki Rojava’daki iki bürosu ateşe verildi.

Barzani destekli Kürdistan Demokratik Partisi-Suriye'nin (PDK-S) Derik'teki ofisi de yakıldı.

Derik bölgesinden bir PDK-S Politbüro üyesi, Rûdaw'a verdiği bilgide, gece geç saatlerde ENKS binasının çok sayıda silahlı kişi tarafından ateşe verdiğini ve binanın tamamen yandığını söyledi.

PDK-S Merkez Komite Üyesi Dr. Kawa Eziz, saldırılarla ilgili Rûdaw’a konuştu. Eziz, “PKK ve PYD'ye bağlı Devrimci Gençlik Örgütü, PDK-S ve ENKS'nin ofislerini yaktı. Suriye Kürdistanı'nın bütün şehirlerinde ofislerimiz 2-3 kez yakıldı. En son Derik ve Dırbesiye’de ofislerimiz ateşe verildi. Bunlar çok korkakça eylemlerdir, gerçek siyasi partilerin yapabileceği bir şey değildir ve bunda ahlak da yoktur” dedi.

Gerekçe TSK operasyonuna destek

Barzani'ye bağlı parti ve örgütlere yönelik Rojava'daki baskınların nedeni, TSK'nın Irak'ın kuzeyine başlattığı operasyon ve bu operasyona Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin verdiği destek olarak gösteriliyor.