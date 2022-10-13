TSK kontrolündeki Afrin'den ÖSO çekiliyor, HTŞ kontrolü ele alıyor

El Kaide destekli Heyet Tahrir el-Şam, TSK destekli ÖSO'yu Afrin'den çıkarıyor. Çıkan çatışmaların ardından ÖSO'nun Afrin'den çekildiği belirtiliyor. HTŞ, Afrin kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi.

Yerel kaynaklar, HTŞ'nin Afrin'deki El Mahmudiye mahallesinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini ve Afrin Hastanesi'ne girerek sağlık ekibini çıkardıktan sonra hastaneyi askeri karargaha dönüştürdüğünü bildirdi.

Öte yandan kaynaklar, Türkiye destekli Hamza ve Süleyman tümenlerinin, Suriye Ulusal Ordusu'nun (SMO) bir başka bileşeni olan Üçüncü Alay ile çatışmalarda HTŞ'yi desteklediğini belirtti.

HTŞ'nin kente ilerlemesini takiben çok sayıda bölge sakini, meyve bahçeleri ve tarlalar üzerinden Halep'in kuzeyindeki Azez ve Cerablus'a kaçtı.

Afrin, 2018'in mart ayında Zeytin Dalı Harekatı'yla birlikte Türkiye ve ÖSO gruplarının eline geçmişti.