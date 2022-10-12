TSK kontrolündeki El Bab'da 'Milli Ordu' grupları arasında çatışma

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve geçtiğimiz yıllarda TSK'nın kontrolüne giren El Bab kentinde, Türkiye destekli ÖSO gruplarını bünyesinde barındıran Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Hamza Tümeni ve Şam Cephesi grupları arasında çatışma başladı.

İhtilaf, Muhammed Abdüllatif Ebu Gannum adlı bir 'medya aktivisitinin' geçen hafta cuma günü kentte eşiyle birlikte öldürülmesinin ardından başladı. Şam Cephesi, olaydan Hamza Tümeni'ni sorumlu tuttu.

Hamza Tümeni, Zaman el-Vasl gazetesine yaptığı açıklamada olayı kınadı. Şam Cephesi ise, Hamza Tümeni'nin "özel kuvvetlerinden" olan failleri yakaladığını bildirdi.

Öte yandan Hamza Tümeni, faillerin gruba kısa süre önce katılan tugaylardan birine mensup olduğu bilgisini verdi. Örgüt, 'suça karışlanları ve azmetticileri bulmak ve hak ettikleri cezaları vermek için' yetkili kurumlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

El Bab'da protestolar başladı

Bunun yanı sıra El Bab'da, Hamza Tümeni'nin kentten çıkarılması talebiyle protesto gösterileri düzenlenmeye başladı. Ayrıca Şam Cephesi ve Hamza Tümeni grupları arasında yer yer çatışmalar görüldü.

Göstericiler, tümen liderlerinin ve üyelerinin cezalandırılmasını talep etti.

Ebu Gannum cinayeti

Geçen hafta cuma günü Şam Cephesi'nin 'medya aktivistleri' arasında yer alan Muhammed Abdüllatif Ebu Gannum, El Bab'da kimliği belirsiz şahıslarca eşiyle birlikte öldürüldü.

Güvenlik kameraları görüntüleri, Ebu Gannum ve eşini motorsikletli iki kişinin takip ettiğini gösterdi.

Yerel kaynaklar, faillerin yakalandığını ve Hamza Tümeni mensubu olduklarını bildirdi.

Suriye Milli Ordusu

Türkiye denetimindeki ÖSO gruplarından oluşan SMO, 2016 yılında TSK'nın IŞİD'e yönelik Fırat Kalkanı Harekatı döneminde kurulmuştu.

Söz konusu çatışma, SMO bileşenleri arasında ilki teşkil etmiyor. Son yıllarda Afrin, Rasulayn ve Azez gibi bölgelerde ÖSO grupları birbirilerini yağmacılıkla suçlayarak çok sayıda çatışmaya girmişti.

SETA'dan Ömer Özkızılcık'ın birkaç yıl önce kaleme aldığı 'Suriye Milli Ordusu' raporunda, 2017’de silah altına alınan 1551 militanın yüzde 46,4'ünün çocuk olduğu belirtilmişti.