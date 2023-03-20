TSİP seçimlerde Sosyalist Güç Birliği'ni destekleyecek: 'Komünistler bağımsız olarak temsil edilmeli'

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) seçimlere ilişkin kararını açıkladı. Partinin Merkez Yönetim Kurulu'nun oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda seçimlerde Sosyalist Güç Birliği ile birlikte hareket edileceği duyuruldu.

TSİP'ten yapılan açıklamada Sosyalist Güç Birliği'ne katılma kararı "Türkiye Sosyalist İşçi Partisi olarak ülkemizde bir an önce dinci, gerici ve faşizan rejimin temsilcisi olarak AKP ve saray iktidarının gönderilmesi için sonuna kadar mücadele edilmesine, antiemperyalist/antikapitalist, laiklikten yana bir politika izlenmesi gerektiğine sonuna kadar inanıyoruz" sözleriyle özetlendi.

'Komünistlerin bağımsız temsil edilmesinden doğal bir şey olamaz'

TSİP Genel Başkanı Turgut Koçak, soL'a yaptığı açıklamada 'bağımsız bir siyasi temsiliyet' oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Türkiye’de her görüş temsil ediliyor. Komünistlerin görüşlerinin de bağımsız olarak temsil edilmesinden doğal bir şey olamaz. Bunun da sonuna kadar arkasında durmak lazım. Hiçbir alanı boş bırakmadan burjuvaziye karşı mücadele etmek lazım. Durum bu olunca da bizim durmamız gereken yer tabii ki de Sosyalist Güç Birliği’dir" ifadelerini kullandı.