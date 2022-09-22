Truss'tan Erdoğan'a Ukrayna mesajı: Savaşı Kiev kazanacak

İngiltere Başbakanlık Ofisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın dün New York’ta yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ve Ukrayna-Rusya savaşına değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başbakan, 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme, Ukrayna'nın son zamanlarda kazandığı toprakların etkisi ve Rus işgalini püskürtmedeki başarısı da dahil Ukrayna'daki çatışma odaklıydı.

'Kiev kazanabilir ve kazanacak'

Başbakan mesajının net olduğunu belirtti: Kiev kazanabilir ve kazanacak ve uluslararası toplum Ukrayna'nın egemenliğine destek vermeli. Başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karadeniz üzerinden yapılan hayatı önemdeki tahıl ihracatını sağlama hususundaki rolünden ve yeni tehlikeler karşısında kritik olan NATO genişlemesine verdiği destekten dolayı tebrik etti.

Başbakan ayrıca, ticaret ve yatırım alanlarındaki azımsanmayacak artış ve yeni savunma iş birliği de dahil olmak üzere son yıllarda İngiltere-Türkiye ikili ilişkilerinin derinleşmesini memnuniyetle karşıladı. Liderler, nükleer enerji de dahil olmak üzere temiz enerji ve son teknoloji savunma teknolojisi ve ticareti alanlarında iki ülke arasındaki ortaklığı daha da geliştirme fırsatlarını ele aldılar.”

'Ukrayna'ya askeri yardımı sürdüreceğiz'

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımı gerektiği sürece sürdüreceğini ve artıracağını söyledi.

Truss, yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya askeri desteğimizi gerektiği kadar sürdüreceğimize veya artıracağımıza söz veriyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı Truss, Ukrayna'nın şu anda İngiltere'den Çok Namlulu Roketatar Sistemi (MRLS) dahil olmak üzere yeni silahlar aldığını kaydetti.